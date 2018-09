6. September 2018, 18:46 Uhr Nürnberg Spritztour mit Papas Auto

In Nürnberg ist bei einer Kontrolle ein 14-Jähriger ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten Beamte den Wagen stoppen, weil er kein Kennzeichen hatte. Der Fahrer drückte aber kräftig auf das Gaspedal und versuchte zu fliehen. Auf einem unbefestigten Weg war die Flucht aber zu Ende. Am Steuer saß zur Überraschung der Polizisten ein 14-Jähriger, auf Beifahrersitz und im Fonds vier Kumpels.