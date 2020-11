Die Polizei ist in einem Stadtteil im Nürnberger Süden mit zahlreichen Beamten im Einsatz. Ein Verdächtiger soll inzwischen gefasst worden sein.

Von Olaf Przybilla

Bei einer Schießerei auf offener Straße sind in Nürnberg ersten Angaben zufolge zwei Personen ums Leben gekommen. Dies bestätigte die Nürnberger Polizei am Samstagmittag. Der Vorfall ereignete sich in einem Stadtteil im Nürnberger Süden, die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort, darunter auch Spezialeinsatzkräfte. Der Tatverdächtige habe sich kurz nach dem Vorfall widerstandslos festnehmen lassen, er werde momentan vernommen.

Laut Janine Mendel, Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, deute momentan alles "auf eine Beziehungstat" hin. Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund gibt es keine. Bei den Getöteten handele es sich um eine Frau und einen Mann mittleren Alters. Die Tat ereignete sich am späten Samstagvormittag.