9. Oktober 2018, 18:53 Uhr Nürnberg Randalierer in der U-Bahn

Zwei betrunkene Männer haben in Nürnberg in der U-Bahn eine Schlägerei mit Kontrolleuren angezettelt. Diese hatten die beiden Männer nach Polizeiangaben in der Nacht auf Dienstag beim Schwarzfahren erwischt. Daraufhin beschimpften die 26 und 30 Jahre alten Männer erst die Kontrolleure, später schlugen sie zu. Die Polizei nahm das Duo schließlich fest. Einige Kontrolleure verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht.