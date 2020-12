Von Clara Lipkowski und Olaf Przybilla, Nürnberg

Mit seinen nationalsozialistischen Chatpartnern aus aller Welt hat Fabian D. auf Englisch kommuniziert. Er saß dabei in einer kellerartigen Wohnung in seinem Elternhaus in der Oberpfalz, über ihm wohnte die Mutter. Weit in die Welt hinaus ist der 23-Jährige also nicht gekommen im Leben, bei seinen Kollegen aber gab er sich weltgewandt als einer, der weiß, wie man sich unter Seinesgleichen in Szene setzt. Mit pervers wäre die Art seines Parlierens noch unzureichend beschrieben: "To kill or not to kill, that's the question", schreibt D. einmal unter ein versendetes Foto. Zu sehen darauf: Migranten in der Oberpfalz.