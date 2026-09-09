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Missbrauchsfälle in NürnbergKosmetika und Drogen: Wie Mädchen am Bahnhof gefügig gemacht werden

Lesezeit: 4 Min.

Rund um den Nürnberger Hauptbahnhof versucht die Polizei, einer Gruppe von Männern das Handwerk zu legen.
Rund um den Nürnberger Hauptbahnhof versucht die Polizei, einer Gruppe von Männern das Handwerk zu legen.
Foto: Daniel Karmann/dpa

18 Haftbefehle in drei Monaten: In Nürnbergs Innenstadt kämpft die Polizei gegen eine Gruppe von Männern, die immer wieder Mädchen missbraucht haben sollen. Oft stammen diese aus prekären Verhältnissen.

Von Olaf Przybilla und Max Weinhold Hernandez, Nürnberg

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Vergangene Woche sind der Ermittlungskommission „Kajal“ wieder drei junge Männer ins Netz gegangen, sie sind 16, 18 und 29 Jahre alt. Zwei von ihnen stehen im Verdacht, ein 14 Jahre altes Mädchen in einem Park unweit des Plärrers, dem Nürnberger Hauptverkehrsknotenpunkt, vergewaltigt zu haben.

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