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NürnbergPokémon-Ausstellung: Pikachu zieht in den Weltraum

Die neue Ausstellung ist im Zukunftsmuseum in Nürnberg zu sehen.
Die neue Ausstellung ist im Zukunftsmuseum in Nürnberg zu sehen.
Shizuo Kambayashi/AP

Zur „World Space Week“ ist die Aktion gestartet. Die ESA und die Pokémon-Hersteller wollen einem jüngeren Publikum das Thema All näherbringen – gespielt wird natürlich auch.

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Eine neue Pokémon-Ausstellung ist in Nürnberg gestartet. Im Zukunftsmuseum dreht sich seit Sonntag alles um die Verbindung von Pokémon, Weltraum und Raumfahrt. Hinter der Aktion stehen die Europäische Weltraumorganisation ESA und The Pokémon Company International.

Nürnberg ist dabei der einzige deutsche Museumsstandort einer europaweiten Ausstellung, die an mehreren Wissenschafts- und Museumsstandorten gezeigt wird. Die Aktion ist zum Beginn der World Space Week am 4. Oktober gestartet und soll im Zukunftsmuseum bis April 2027 laufen.

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Ziel der Kooperation ist es nach Angaben der Veranstalter, insbesondere einem jüngeren Publikum Themen wie Raumfahrt und Weltraumforschung spielerisch näherzubringen. Das Nürnberger Museum beschäftigt sich bereits in seiner Dauerausstellung mit Zukunftsfragen wie Raumfahrt und dem Leben im All.

Auch das Smartphone-Spiel Pokémon Go ist Teil der Aktion. Während des Veranstaltungszeitraums können Spieler besondere Inhalte erhalten. Im Mittelpunkt steht unter anderem ein Astronaut-Pikachu.

Das Zukunftsmuseum ergänzt die Ausstellung um weitere Angebote. Geplant sind eine Foto-Safari durch das Museum mit Gewinnspiel sowie eine Gamelounge, in der sich Spieler treffen und gemeinsam spielen können. Außerdem sind mehrere Sonderveranstaltungen vorgesehen.

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