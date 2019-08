6. August 2019, 18:45 Uhr Nürnberg Pianistin darf fertig studieren

Abgelehnte Asylbewerberin aus Vietnam wird nicht wie ihre Eltern abgeschoben

Von Dietrich Mittler, Nürnberg

Monatelang hatte die junge vietnamesische Pianistin Hong An Nguyen bangen müssen, dass sie als abgelehnte Asylbewerberin ebenso wie ihre Eltern in ihr früheres Heimatland abgeschoben wird - doch diese Gefahr ist offensichtlich gebannt. Sie darf in Nürnberg ihr Studium fortsetzen. Kürzlich erst hatte sie die Prüfung zum Masterstudiengang an der dortigen Hochschule für Musik bestanden. Olaf Kuch, Chef des Nürnberger Einwohneramts, sagte: "Ihr Studium kann sie auf jeden Fall hier absolvieren, auch wenn ihr Status noch nicht endgültig geklärt ist."

Nicht zuletzt durch die Medienarbeit ihrer Unterstützer nahm die vietnamesische Community via Internet weltweit Anteil am Schicksal der seinerzeit 19-Jährigen und ihrer Eltern. Ende März hatte die Polizei vor den Augen der Tochter ihren Vater und ihre Mutter aus einer Asylunterkunft in Nürnberg abgeholt. Hong An Nguyen blieb das Schicksal nur deshalb erspart, weil sie zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Pass hatte. In der Folgezeit setzten sich nicht nur Landsleute für sie ein, die befürchteten, als Tochter eines Oppositionellen würde es für sie in Vietnam sehr schwer werden. "Sie wird dort kein normales Leben führen können", hatte einer ihrer Unterstützer erklärt. Aber auch Hong An Nguyens Kommilitonen und die Leitung der Hochschule für Musik hatten alles in Bewegung gesetzt, um ihr zu helfen. So zum Beispiel durch ein Solidaritäts-Konzert. Hochschulpräsident Christoph Adt sprach am Rande einer anderen Veranstaltung Innenminister Joachim Herrmann auf den Fall an. Herrmann habe in diesem Gespräch Ratschläge gegeben, auf welchen Wegen Hong An Nguyen ihr Studium hier fortsetzen könnte.

Wie Tran Van Tich, der Ehrenvorsitzende des Bundesverbandes der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland, mitteilte, leben Hong An Nguyens Eltern "zur Zeit bei Verwandten in Vietnam". Anders als zunächst angenommen, drohe ihnen offenbar "keine Strafverfolgung seitens des kommunistischen Regimes". Nach Angaben von Amtschef Olaf Kuch hat Hong An Nguyen inzwischen mehrere Optionen bezüglich des weiteren Aufenthalts. Unter anderem sei sie bald vier Jahre in Deutschland und könnte folglich auch eine Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende bekommen.