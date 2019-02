7. Februar 2019, 18:46 Uhr Nürnberg Online-Plattform hilft bei Kita-Platzsuche

Die Stadt Nürnberg will Eltern die Suche nach Kita-Plätzen erleichtern. Sie hat dazu in Kooperation mit mehr als 170 Trägern und ihren eigenen knapp 500 Kindertageseinrichtungen eine Online-Plattform gestartet. Nutzer finden dort eine Übersicht über alle Nürnberger Kindertageseinrichtungen und können nach wohnortnahen Häusern oder Kitas mit besonderen Angeboten suchen. Eine Online-Anmeldung über das Portal ist zunächst nur für Plätze in Kinderkrippen möglich. Für Kindergärten und Horte soll sie im Laufe dieses und nächsten Jahres eingeführt werden.