WohnungslosigkeitWas bedeutet der Winter für Obdachlose?

Lesezeit: 4 Min.

Bei niedrigen Temperaturen wird in der Nürnberger Wärmestube eine Kältewarnung in mehreren Sprachen aufgehängt. Der Winter ist gerade für Obachlose eine schwere und auch gefährliche Zeit.
Bei niedrigen Temperaturen wird in der Nürnberger Wärmestube eine Kältewarnung in mehreren Sprachen aufgehängt. Der Winter ist gerade für Obachlose eine schwere und auch gefährliche Zeit. (Foto: Max Weinhold Hernandez)

Trotz der massiven Kälte nehmen nicht alle Betroffenen die zahlreich bestehenden Hilfsangebote an. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu Besuch in der Wärmestube in Nürnberg.

Von Max Weinhold Hernandez

Kalt ist es nicht in der Nürnberger Wärmestube, das würde ja auch wirklich nicht zum Namen passen. Trotzdem haben die meisten Besucher an den Holztischen, es sind überwiegend Männer, ihre Winterkleidung noch an. Eingepackt in Daunenjacken und Schals sitzen sie vor ihren Tellern, manche Gesichter sind kaum zu sehen, versteckt von Kapuzen und Mützen.

