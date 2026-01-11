Kalt ist es nicht in der Nürnberger Wärmestube, das würde ja auch wirklich nicht zum Namen passen. Trotzdem haben die meisten Besucher an den Holztischen, es sind überwiegend Männer, ihre Winterkleidung noch an. Eingepackt in Daunenjacken und Schals sitzen sie vor ihren Tellern, manche Gesichter sind kaum zu sehen, versteckt von Kapuzen und Mützen.