28. Februar 2019, 11:50 Uhr Nürnberg Polizei steht nach Neonazi-Fackelzug schwer in der Kritik

18 Neonazis sind in Nürnberg mit Fackeln zum Reichsparteitagsgelände vor die Zeppelintribüne gezogen.

Weil zwei Zivilpolizisten den Aufmarsch beobachtet haben, wird der Polizei vorgeworfen, das Treiben der Rechtsextremisten toleriert zu haben.

Die zwei Zivilpolizisten hätten laut Polizei aus Gründen der Eigensicherung nicht eingreifen können.

Von Olaf Przybilla , Nürnberg

Nach dem Fackelzug auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände sieht sich die Nürnberger Polizei schweren Vorwürfen ausgesetzt. Nachdem bekannt wurde, dass zwei Zivilpolizisten den Aufmarsch von 18 Neonazis auf der Zeppelintribüne beobachtet haben, müsse sich die Polizei den Vorwurf gefallen lassen, sie habe das Treiben der Rechtsextremisten toleriert, erklärt das Nürnberger Bündnis Nazistopp. Auch müsse sich die Polizei die Frage gefallen lassen, ob es in Nürnberg "wie in Frankfurt extrem rechte Polizisten" gebe, wie Ulli Schneeweiß, ein Sprecher des Bündnisses, formuliert. Die Polizei hatte bereits am Dienstag Fehler eingeräumt. Es sei "bedauerlich", dass die Lage bei dem Einsatz falsch eingeschätzt wurde und der spätere Aufmarsch auf dem Gelände somit nicht gestoppt werden konnte.

Tatsächlich waren am 23. Februar zunächst zahlreiche Polizisten in Uniform auf dem Reichsparteitagsgelände im Einsatz. Dies allerdings nicht wegen eines drohenden Aufmarsches, sondern weil sich die 18 Neonazis - darunter überregionale Aktivisten der NPD - am Flüchtlingsheim an den ehemaligen Grundig-Türmen versammelt hatten. Dies zu unterbinden waren zahlreiche Einsatzkräfte ausgerückt, sie stellten die Identität sämtlicher Teilnehmer fest, machten Fotoaufnahmen von ihnen und erteilten einen Platzverweis für einen Umkreis von 200 Metern.

Unter anderem wurde ein Neonazi identifiziert, dem das Zeigen den Hitlergrußes vorgeworfen wird. Nachdem sich die Neonazis vom Flüchtlingsheim entfernt hätten, habe der Einsatzleiter beschlossen, die uniformierten Polizisten abzuziehen, erklärt Polizeisprecher Robert Sandmann. Allerdings sei auch entschieden worden, noch zwei Zivilpolizisten auf dem Reichsparteitagsgelände zu belassen. Diese, das bestätigt Sandmann, wurden später Zeuge der Fackelinszenierung auf der Zeppelintribüne.

Dergleichen wäre unter anderen Umständen, wenn noch eine hohe Anzahl von Polizisten am Ort gewesen wäre, umgehend unterbunden worden, versichert Sandmann. Die zwei Zivilpolizisten aber hätten aus Gründen der Eigensicherung nicht eingreifen können. Zumal sie wussten, dass die Identität der Marschierer zuvor von Kollegen festgestellt worden war - das Vergehen also verfolgt werden konnte; und die Inszenierung auf der Tribüne nur wenige Minuten andauerte, so dass erst herbeizurufende Kollegen nicht hätten eingreifen können. "Natürlich wäre es uns lieber gewesen, wir hätten den Spuk unterbinden können", sagt der Polizeisprecher. So groß die Aufregung um den Fackelspuk auf dem ehemaligen Nazi-Gelände ist, strafrechtlich dürfte die Inszenierung kaum Folgen haben.

Momentan prüft die Staatsanwaltschaft den Vorfall. Gründe für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens aber seien vorläufig nicht zu erkennen, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg, Antje Gabriels-Gorsolke. Zwar sind Fackeln grundsätzlich geeignet, als Waffe eingesetzt zu werden, dies sei im vorliegenden Fall aber nicht geschehen. Auch Volksverhetzung liege nach vorläufiger Einschätzung nicht vor. Diese wäre zu verfolgen, wenn in der Versammlung die NS-Herrschaft "gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt" worden wäre. Ohne "aktive Meinungsäußerung oder Kundgabe" sei dies aber schwer zu unterstellen. Auch die Bildung einer bewaffneten Gruppe liege wohl nicht vor. So bleibt womöglich lediglich das bereits von der Stadt eingeleitete Ordnungswidrigkeiten-Verfahren - weil die Versammlung nicht genehmigt war.

Die Polizei steht trotzdem massiv in der Kritik nach dem Aufmarsch. Die Einsatzkräfte bräuchten offenbar "mehr politische Bildung", kritisiert etwa die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Verena Osgyan. Es müsse nun genau aufgeklärt werden, warum die Polizei die Lage offensichtlich verkannt und falsch reagiert habe, fordert sie. Wie bereits die SPD kündigten auch die Grünen eine Landtagsanfrage zu den Vorkommnissen an. Dass 18 Neonazis mit Fackeln "wohl nicht zu einer Gartenparty unterwegs waren", müsste eigentlich augenfällig gewesen sein, erklärt Osgyan.

Auch die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg äußert sich "schockiert". Das Rechtsextremisten ungehindert einen Fackelmarsch auf dem NS-Areal organisieren und durchführen konnten, sie ein "Skandal", sagt der Vorsitzende Stephan Doll. Beim Ansehen des entsprechenden Videos, das im Internet kursiert, fühle man sich "unweigerlich zurückversetzt in das dunkelste Kapitel deutscher und Nürnberger Geschichte". Die Allianz fordere nun eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls.