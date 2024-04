Einer der beiden Angeklagten trifft zu Prozessbeginn im Sitzungssaal des Landgerichts Nürnberg-Fürth ein. Er und sein Geschäftspartner sollen im Dezember 2022 eine hochschwangere Frau aus Nürnberg getötet haben, so der Vorwurf.

Von Max Weinhold, Nürnberg

Viel hat Dejan B. im Prozess um den mutmaßlichen Mord an der hochschwangeren Alexandra R. bisher nicht gesagt. Seine Personalien hat er zum Auftakt bestätigt, hin und wieder mit einem "Nein" zum Ausdruck gebracht, dass er keine Fragen an den einen oder anderen Zeugen habe. Weil diese aber sehr wohl über ihn sprechen, verfestigt sich allmählich ein Bild dieses Mannes, der da in Anzug, Krawatte und Fußfesseln im Landgericht Nürnberg-Fürth sitzt, schweigt und manchmal grinst.