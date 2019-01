31. Januar 2019, 18:51 Uhr Nürnberg Mehr Arbeitslose im Januar

Heuer sind so wenige Menschen in Bayern arbeitslos gewesen wie noch nie in einem Januar seit dem Jahr 1980. Genau 242 678 Menschen suchten zum Jahresauftakt einen Job. Das waren saisonbedingt zwar 39 422 mehr als im Dezember 2018. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres nahm die Zahl der Arbeitslosen aber um 10 823 ab, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote legte im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 3,3 Prozent zu. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit "bewegt sich im saisonüblichen Rahmen", sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart.