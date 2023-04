Von Max Weinhold, Nürnberg

Ein Nachmittag in Nürnberg Ende März. Es rieselt der Schnee, die Sonne scheint, der Himmel ist entzweit in pechschwarz und hellblau. Draußen ein Schlagabtausch der Wetterlagen. Und drinnen? Rollt Marianne Hoffmann, 100 Jahre alt und ihr Leben lang passionierte Naturbeobachterin, im Rollstuhl in einen Konferenzraum ihres Nürnberger Altenheims. Und juchzt wie ein Kind: "Es schneit!" Hoffmann rollt weiter, sie setzt dabei die Spitzen ihrer Lederschühchen auf den Teppichboden und holt, Schritt für Schritt, ein bisschen Schwung. Man beobachtet das und fragt sich: Woher nimmt sie nach 100 Lebensjahren diese Energie?