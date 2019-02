17. Februar 2019, 18:24 Uhr Nürnberg Mann greift Frau mit Messer an

Ein Unbekannter griff eine 21-Jährige in der Nähe des Justizpalastes in der Fürther Straße an.

Attacke weckt Erinnerungen an Übergriffe im Dezember

Von Olaf Przybilla , Nürnberg

Eine 21-jährige Frau ist in den Morgenstunden des Sonntags in Nürnberg Opfer einer Messerattacke geworden. Sie wurde von einem zunächst Unbekannten in der Fürther Straße, nahe des Justizpalastes, angegriffen und verletzt. Am Nachmittag meldete das Polizeipräsidium Mittelfranken eine Festnahme: Ein 25-jähriger Mann wurde gefasst, die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen versuchten Mordes. Einzelheiten wollen die Ermittler am Montag bekanntgeben. Nach Angaben eines Polizeisprechers gehen die Ermittler von einem "unmotivierten Angriff" aus - also davon, dass sich der Mann und die Frau vor der Attacke nicht kannten. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Täter gesucht. Dabei kamen auch Hunde und ein Hubschrauber zum Einsatz. Gefahndet wurde nach einem Mann von "kleiner Statur", etwa 160 bis 170 Zentimeter groß. Er soll ein rotes Oberteil mit Kapuze getragen haben und eine Bluejeans. Laut Zeugenaussagen trug er dazu graue Turnschuhe. Ein solcher Turnschuh wurde unweit des Tatorts sichergestellt. Nach dem Angriff war es zu einer Rangelei zwischen dem Mann und der 18 Jahre alten Begleiterin der attackierten Frau gekommen. Aufgrund deren Aussage geht die Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der sichergestellte Schuh von dem Angreifer stammt.

Weder vor der Attacke noch danach sei es zu "irgendeiner Form der Kommunikation zwischen Täter und Opfer gekommen", sagte Michael Konrad, der Sprecher der Polizei am Tatort. Es gebe auch nach er Festnahme "keinerlei Hinweise auf einen möglichen terroristischen Hintergrund der Tat". Der Tatort - der Bürgersteig an der Fürther Straße, etwa 200 Meter vom Areal des Nürnberger Justizpalastes entfernt - wurde großräumig abgesperrt. Eine Tatwaffe war zunächst nicht sichergestellt worden. Da die Frau Stichverletzungen erlitt, ging die Polizei aber von einem Messer oder einem ähnlichen Tatwerkzeug aus.

Die 21-Jährige, die mit ihrer Begleiterin wohl auf dem Weg nach Hause war, musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Lebensgefahr bestehe nicht. Der Vorfall weckt schlimme Erinnerungen. Erst im Dezember hatte ein Mann im Stadtteil St. Johannis drei Frauen innerhalb weniger Stunden unvermittelt mit einem Messer attackiert. Die Frauen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Sie konnten die Kliniken mittlerweile verlassen. Der Mann wurde zwei Tage nach den nächtlichen Attacken gefasst. Er sitzt in Untersuchungshaft und hat die Angriffe inzwischen eingeräumt. Über sein Motiv hat er bisher keine Angaben gemacht. Auch ist nicht klar, ob er während der Taten womöglich unter dem Einfluss von Drogen stand.

Einen "Zusammenhang zwischen den Vorfällen" sehe die Polizei nicht. Etwaige Wiederholungstaten könne man aber nie ausschließen. Der Vorfall in der Fürther Straße ereignete sich gegen fünf Uhr morgens. Nachdem die Polizei im Dezember dafür kritisiert worden war, zu spät über die Attacken informiert zu haben, habe man sich diesmal entschieden, die Bevölkerung früh via Twitter über den Angriff in Kenntnis zu setzen.