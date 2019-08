Ein 23 Jahre alter Mann hat einen Polizisten in Nürnberg in die Schulter gebissen und einen weiteren in den Bauch geschlagen. Die Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Ein Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaft gegen den jungen Mann, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vorausgegangen war dem Vorfall am Samstag ein Streit des Mannes mit einem 22-Jährigen in einem Geschäft am Nürnberger Hauptbahnhof. Da die beiden Männer bei ihrer Auseinandersetzung Getränkeflaschen zerbrachen, rief das Personal die Polizei. Beamte der Bundespolizei brachten die Streithähne zur Dienststelle. Während der 22-Jährige sich inzwischen beruhigt hatte, beleidigte der 23-Jährige die Polizisten zunächst, dann kam es den Angaben nach zum gewaltsamen Angriff.