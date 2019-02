1. Februar 2019, 18:49 Uhr Nürnberg Kunstschaffende gegen Rassismus

Zahlreiche Kulturschaffende und Einrichtungen haben sich in einer bayerischen Erklärung "Der Vielen" für mehr Toleranz und eine offene Gesellschaft zusammengeschlossen. Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung seien Teil der alltäglichen Erfahrungen, teilten die Initiatoren am Freitag in Nürnberg mit. Verächtlicher Umgang etwa mit hilfsbedürftigen Menschen auf der Flucht und Künstlern, die das Phänomen ihrer Zeit aufzeigen wollten, könne nicht geduldet werden. 310 Kultureinrichtungen und freie Künstler aus ganz Bayern schlossen sich der Erklärung an - darunter etwa die Münchner Kammerspiele mit ihrem Intendanten Matthias Lilienthal, Nürnbergs Staatsintendant Jens-Daniel Herzog sowie das Staatstheater Augsburg.