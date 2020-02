In Altdorf bei Nürnberg (Kreis Nürnberger Land) ist in drei Kindereinrichtungen die Krätze ausgebrochen. Zehn Menschen, darunter Kinder und Erwachsene, seien betroffen, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Nürnberger Land am Donnerstag. "Generell ist Krätze eher harmlos", sagte die Sprecherin. Es habe einen hohen Ekelfaktor, weil es sich um Milben handele, die sich unter die Haut fräßen. "Insgesamt ist es aber kein schlimmerer Parasitenbefall als bei Läusen", betonte sie. Krätze kann sich dort ausbreiten, wo viele Menschen eng beieinander leben. Die Ansteckung erfolgt über die Haut. Die betroffenen Personen befänden sich in Behandlung, sagte die Sprecherin.

© SZ vom 14.02.2020 / dpa Feedback