Bei der Kollision eines Busses mit einem Spezialfahrzeug auf dem Gelände des Nürnberger Albrecht Dürer Flughafens ist der Fahrer des Busses ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache war der Bus im Bereich des Flughafenvorfelds mit einem Hubfahrzeug kollidiert, das dazu genutzt wird, Passagiere im Rollstuhl in ein Flugzeug zu heben. Bei der Frontalkollision wurde der 62-jährige Fahrer des Busses tödlich verletzt. Der 47-jährige Fahrer des Hubfahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in einer Klinik medizinisch versorgt. Weder im Bus noch in dem Hubfahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt weitere Fahrgäste. Der Flugbetrieb war nach Polizeiangaben durch den Unfall zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.