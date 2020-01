Auf dem Tisch steht eine goldene Pappkrone mit eingepflegter Raute, verziert ist sie mit dem Spruch: "Bei König sind die Bürger King." Wer genau hinsieht, entdeckt hinter dem Wort Bürger ein winziges "(m/w/d)". Keine zwei Monate sind es noch bis zur Nürnberger OB-Wahl, und natürlich ist die CSU längst eingetreten in den Wahlkampf, seit Montag indes hat man auch die letzte Phase eingeläutet. Die Königs-Krone ist ein Accessoire dieser letzten Phase, schließlich soll der Humor nicht zu kurz kommen in Nürnberg. Ulrich Maly, der scheidende SPD-Oberbürgermeister, hat da Maßstäbe gesetzt - ihm in dieser Disziplin krampfhaft nacheifern zu wollen, wäre kein sehr erfolgversprechendes Projekt. Aber einigermaßen mithalten will Marcus König, der CSU-Mann, eben schon.

Er hat die Medien für den Beginn der heißen Wahlkampfzeit vormittags in ein Kino eingeladen, was grundsätzlich keine so schlechte Idee ist, dem Kino-Hausmeister aber womöglich nicht ganz optimal kommuniziert worden ist. König steht also, wie er später selbst berichtet, noch kurz vor Beginn der Pressekonferenz vor verschlossenen Kinotüren und nimmt sich heraus, sachte an die Tür zu klopfen. Der Hausmeister kommt. Statt eines auch in Franken durchaus nicht völlig unüblichen "Guten Morgen" habe der ihn freilich mit der Feststellung konfrontiert: "Wir hamm fei a Gloggn." König gefällt das gut. "Willkommen in Nürnberg", strahlt er, "da weiß man wenigstens gleich, dass man daheim ist."

Solcherlei ortstypische Beobachtungen muss man sich trauen in einem Wahlkampf. Aber König ist keiner, der auf so etwas verzichten würde. Wie überhaupt die Stimmung offenkundig prächtig ist in den CSU-Reihen, ganz anders als in den Kommunalwahlen zuvor, wo man sich verquält an OB Maly abarbeitete und doch immer wusste, dass die zwanghaft zur Schau gestellte Wir-wollen-siegen-Pose irgendwas zwischen lachhaft und peinlich wirkte. Jeder wusste, dass erneut Maly siegen würde, die CSU aber einen Kandidaten stellen muss, der guten Form halber. Die sich zur Verfügung stellten für die CSU, wurden anschließend stets mit begehrten Posten ausgestattet. Als eine Art Wiedergutmachung für den erlittenen Debakel-Schmerz.

Diesmal freilich, nach dem angekündigten Abschied Malys, ist alles ganz anders. Es waren die Sozialdemokraten, die vor sieben Monaten zu plakatieren begonnen haben, auf manche wirkte das fast schon panisch. Ein Wahlkampfauftakt Monate vor der CSU? Nürnbergs CSU-Chef Michael Frieser wäre ein guter Schauspieler, sollte er übertünchen müssen, dass ihn dieser Zeitrückstand irgendwie beunruhigt. Erstens, sagt er, könne sich die Nürnberger CSU dergleichen einfach nicht leisten. Man muss eben in Nürnberg mit einem Bruchteil der sozialdemokratischen Wahlkampfetats auskommen. Zweitens aber hege er ernsthafte Zweifel daran, dass die Strategie der SPD, "mit Geld zu retten, was zu retten geht", erfolgversprechend ist. Man habe stattdessen beobachtet, dass die Plakate im Juni - die SPD hatte allerlei Menschen mit dem Spruch "Ich bin Thorsten Brehm" präsentiert - vor allem zu einer Reaktion geführt hätten: "Was soll'n jetzt des?" Brehm ist der OB-Kandidat der SPD.

Was den Wahlkampf der CSU ebenfalls von vorherigen Wahlkämpfen unterscheidet, sind die Themen. König will Nürnberg zur "Modellstadt für Mobilität" machen, öffentliche Verkehrsmittel sollen billiger, weniger komplex, besser getaktet werden. Eine "menschliche Metropole" sei das Ziel, jedes Kind in der Stadt soll "die gleichen Chancen bekommen". Und auch für mehr Grünflächen tritt der 39-Jährige an, für mehr Fassaden- und Dachbegrünung und dafür, dass für "jedes neugeborene Baby" in Nürnberg ein Baum gepflanzt wird.

Dem könnten sich wohl auch traditionelle SPD- und Grünen-Wähler anschließen. Lediglich einen klassischen CSU-Akzent setzt König in seinem Wahlkampf: Mithilfe von Innenminister und Ministerpräsident soll Nürnberg "sicherste Stadt in Bayern" werden. Das ist bislang Fürth, das schmerze die CSU in Nürnberg "schon ein bisschen", sagt König. Und mit einem Trumpf glaubt sich die Partei von allen Mitbewerbern absetzen zu können: Plakatiert wird zum Teil König allein, zum Teil aber auch König gemeinsam mit Kulturreferentin Julia Lehner (CSU). Sie steht für die Kulturhauptstadtbewerbung Nürnbergs und würde Kulturbürgermeisterin, sollte die CSU die Wahl gewinnen.