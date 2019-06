5. Juni 2019, 18:51 Uhr Nürnberg Kind fährt aus Langeweile Zug

Ein fünfjähriges Mädchen ist aus dem Garten der Eltern ausgebüxt und allein mit der S-Bahn nach Nürnberg gefahren. Der Lokführer sah nach Angaben der Polizei von Mittwoch, wie die Kleine am Vorabend in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) einstieg. Er informierte zwei Polizisten, die mit demselben Zug zur Nachtschicht nach Nürnberg fuhren. Die beiden begleiteten das Mädchen, das guter Dinge war, auf der knapp halbstündigen Fahrt. Den Beamten erzählte die Fünfjährige, ihr sei langweilig gewesen. Deshalb wollte sie mit der S-Bahn nach Neumarkt in den Kindergarten fahren. Die Eltern holten ihre Tochter schließlich in der Nürnberger Dienststelle der Polizei ab.