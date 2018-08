29. August 2018, 18:56 Uhr Nürnberg 40 Kilo Marihuana entdeckt

Die Polizei hat in einer Lagerhalle in Nürnberg 40 Kilogramm Marihuana entdeckt. Zwei Männer im Alter von 35 und 53 Jahren wurden vorläufig festgenommen, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch berichtete. Zusammen mit Spezialkräften des bayerischen Landeskriminalamts hatten Ermittler am Dienstag die Lagerhalle und mehrere Wohnhäuser im Landkreis Nürnberger Land durchsucht und dabei insgesamt 42 Kilo Marihuana sichergestellt.