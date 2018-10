9. Oktober 2018, 18:53 Uhr Nürnberg Kaufvertrag für neue TU geschlossen

Die Staatsregierung hat am Dienstag den Kauf eines 37 Hektar großen und 90 Millionen Euro teuren Areals in Nürnberg gefeiert, auf dem 2025 eine Technische Universität in Betrieb gehen soll. Etwa 1,2 Milliarden Euro sollen investiert werden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, dass die Sache jetzt "irreversibel" sei. Wissenschaftsministerin Marion Kiechle (CSU) betonte den Modellcharakter der Uni, mit dem der niedrige Betreuungsschlüssel gerechtfertigt werden soll. Im Gespräch sind 200 bis 240 Professoren für 5000 bis 6000 Studenten. Berater Wolfgang Herrmann von der TU München zeigte sich zuversichtlich, dass dieser auch bei möglichen Klagen gegen Studienplatzbegrenzungen Bestand haben kann.