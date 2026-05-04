An diesem Donnerstag endet in Nürnberg eine Ära. Seit dem Jahr 2002 kümmert sich Julia Lehner um die Kultur in der Stadt, zunächst als Kulturreferentin, seit 2020 als Zweite Bürgermeisterin. Ein Gespräch über „Skandalkunst“, Liberalität in der CSU und die Wandlungsfähigkeit von Markus Söder.
Nürnbergs Kulturbürgermeisterin„Wir mussten jeden Morgen Zettel abhängen in naziähnlicher Tonlage“
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24 Jahre lang war Julia Lehner für die Kultur in Nürnberg zuständig. Die Umwidmung von NS-Bauten zu Kulturstätten trägt ihre Handschrift. Den aufreibendsten Kulturkampf hat sie allerdings bei der Fußball-WM 2006 erlebt.
Interview von Olaf Przybilla, Nürnberg
Architektur:Hochkultur an einem Ort der Unkultur
Die Stadt Nürnberg baut ein Opernhaus auf Hitlers einstigem Territorium, dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der NSDAP. Ein Baustellen-Besuch, der einen nicht nur wegen der Kälte frösteln lässt.
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