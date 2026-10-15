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Nach Vorwürfen des MachtmissbrauchsPräsident der Musikhochschule Nürnberg tritt zurück

Lesezeit: 3 Min.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Der Präsident der Musikhochschule Nürnberg Rainer Kotzian bei seinem Termin im Kunstministerium im September 2025.
Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Der Präsident der Musikhochschule Nürnberg Rainer Kotzian bei seinem Termin im Kunstministerium im September 2025.
Foto: Axel König - StMWK

Der Konflikt an der Nürnberger Musikhochschule hat lange geschwelt. Jetzt räumt der Leiter Rainer Kotzian Fehler ein und gibt sein Amt ab. Fast ein Jahr nach einem Vorfall, der den Schritt zur Folge hat.

Von Susanne Hermanski

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„Liebe Hochschulgemeinschaft, es fällt mir schwer, diese Zeilen zu schreiben. Nach intensiver persönlicher Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der vergangenen Wochen habe ich mich entschlossen, von meinem Amt als Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg zurückzutreten.“ Diese Worte hat Rainer Kotzian an diesem Donnerstag an Hochschulmitglieder und in Kopie an die Süddeutsche Zeitung geschickt. Wirksam werde sein Rücktritt zum 16. Oktober 2026.

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