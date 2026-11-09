Das gab es in der jüngeren Geschichte Nürnbergs so noch nicht. Am Montag ist die gesamte Stadtspitze vor die Presse getreten, um Einschnitte im Stadthaushalt anzukündigen. Zehn Tage vor Beginn der Etatberatungen im Stadtrat erklärten alle neun Referenten, darunter der Oberbürgermeister und die beiden Bürgermeister, warum eine drastische Sparliste notwendig sei und wer davon betroffen sein soll. „Keiner macht das gerne“, sagte OB Marcus König ( CSU ). Ein solcher Gesamtauftritt der Referenten von CSU, SPD und Grünen sei „einzigartig“.

Die Stadtspitze von Nürnberg informiert über Einschnitte: Personalreferent Olaf Kuch, Umweltreferentin Britta Walthelm, Sozialreferentin Elisabeth Ries, Kämmerer Thorsten Brehm, Oberbürgermeister und Kulturreferent Marcus König, Bürgermeister und Baureferent Nasser Amed, Wirtschaftsreferentin Andrea Heilmaier, Bildungsreferentin Cornelia Trinkl und Bürgermeister und Mobilitätsreferent Andreas Krieglstein. Foto: Olaf Przybilla

Noch vor der Sommerpause hatte die Stadt eine Haushaltssperre verhängt. Wen das angekündigte Sparprogramm treffen soll, war da freilich noch nicht klar. Nun liegt ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung vor, das von 19. November an im Stadtrat debattiert werden soll. Einzelne Sparlisten machen bereits die Runde und sorgen für Unruhe in der Stadtgesellschaft, wie sie in der Form in den vergangenen Jahrzehnten kaum festzustellen war.

Allein eine Liste mit „Minderausgaben“ umfasst mehr als 140 einzelne Punkte. Betroffen von finanziellen „Minderungen“ soll von 2027 an das Germanische Nationalmuseum genauso sein wie das Nürnberger Institut für NS-Forschung. Von Kürzungen würde der Liste zufolge auch das Menschenrechts-Filmfestival nicht verschont sowie das Festival Türkei-Deutschland.

Besonders hart soll es fünf Nürnberger Kulturinstitutionen treffen

Treffen soll es auch Einrichtungen wie das „Quellkollektiv“, das soziokulturelle Zentrum „Desi“ und das Deutsch-Amerikanische Institut. Auch das queere Zentrum „Fliederlich“ und den Förderverein „Christopher Street Day Nürnberg“ soll es treffen. Insgesamt will die Stadt durch diese Einschnitte 2027 mehr als 3,4 Millionen Euro einsparen. In den drei Folgejahren soll der Betrag noch kontinuierlich gesteigert werden, 2030 läge er in Höhe von mehr als 9,5 Millionen.

Besonders hart soll es fünf Nürnberger Kulturinstitutionen treffen, die – sollte der Stadtrat dem Vorschlag folgen – vor dem Aus stünden. So sollen 2028 insgesamt drei sogenannte Kulturläden schließen, dezentrale soziokulturelle Zentren. Betroffen wären die Einrichtung in Ziegelstein sowie „Vischers“ im Norden und das „Zeltnerschloss“ im Osten der Stadt.

Die Kunsthalle in Nürnberg steht vor dem Aus. Foto: imago

Ebenso vor dem Aus stünde das „Haus des Spielens“ im Pellerhaus, das noch im Rahmen der – am Ende erfolglosen – Bewerbung um den Titel als Europäische Kulturhauptstadt eine zentrale Rolle gespielt hatte. Besonders drastisch aber träfe es die zeitgenössische Kunst. Von 2028 an soll demnach die Kunsthalle geschlossen werden, die zwar vor sechs Jahren schon einmal vor der Schließung stand, aber gerettet werden konnte. Nürnberg drohe damit ein Verlust an „kultureller Vielfalt, gesellschaftlicher Offenheit, überregionaler Sichtbarkeit und Attraktivität“, heißt es in einem offenen Brief des Fördervereins „Contemporaries“. Seit demnächst 60 Jahren setze sich das Haus für die Sichtbarkeit internationaler Gegenwartskunst in Nürnberg ein – das dürfe keinesfalls enden.

OB König und Kämmerer Thorsten Brehm (SPD) erklären die drastischen Einschnitte mit einer drohenden Gefahr. So habe die Bezirksregierung von Mittelfranken den aktuellen Haushalt nur unter scharfen Bedingungen genehmigt, 2027 drohe, handele man jetzt nicht, eine Zeit ohne genehmigten Haushalt. Hintergrund für die Etatkrise seien insbesondere die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Gewerbesteuereinnahmen und deutlich gestiegene Sozialausgaben.

Das Klassik-Open-Air wird wohl nur noch alle zwei Jahre stattfinden

Die Einschnitte sollen sämtliche Stadtbereiche betreffen, insgesamt soll der Haushalt damit um knapp 70 Millionen Euro entlastet werden. So sollen zahlreiche öffentliche Toiletten geschlossen werden, Gebühren erhöht, Stellen im Rathaus gestrichen und diverse Infrastrukturprojekte – etwa bei der Schulsanierung – verlangsamt werden. Auch eine Tourismusabgabe will die Stadt von 2028 an einführen. Und das Klassik-Open-Air wird wohl nur noch alle zwei Jahre stattfinden.

Das Bündnis „unkürzbar Mittelfranken“, ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und Initiativen, spricht von einem „fatalen Sparpaket“ und kündigt Protest an. So plane man am ersten Tag der Haushaltsberatungen, dem 19. November, eine Menschenkette rund ums Rathaus, um zu signalisieren: „Wir lassen uns nicht die Luft abschnüren!“