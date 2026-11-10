In den nächsten Monaten wird es in Nürnberg und Umgebung voraussichtlich zu einer ganzen Reihe von Gerichtsprozessen kommen, die einander ähneln. Voraussetzung ist, dass die Staatsanwaltschaft zur Anklage bringt, was die Polizei ermittelt hat. Und dass die Gerichte diese Anklagen zulassen.

Dann wird es, voraussichtlich eben, um das immer gleiche Muster gehen: wie Männer Mädchen im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs in ihre Abhängigkeit gebracht haben sollen, mit scheinbar großzügigen Geschenken zunächst, Kosmetikartikeln, teuren Taschen – Dingen, die sich die Mädchen nicht leisten konnten. Später mit Drogen. Wie sie diese Abhängigkeit ausgenutzt, sexuelle Gegenleistungen verlangt – und wie einige von ihnen die Mädchen vergewaltigt haben sollen.

Missbrauchsfälle in Nürnberg : Kosmetika und Drogen: Wie Mädchen am Bahnhof gefügig gemacht werden 18 Haftbefehle in drei Monaten: In Nürnbergs Innenstadt kämpft die Polizei gegen eine Gruppe von Männern, die immer wieder Mädchen missbraucht haben sollen. Oft stammen diese aus prekären Verhältnissen. SZ Plus Von Olaf Przybilla und Max Weinhold Hernandez ...

27 Mädchen haben, Stand Anfang September, mutmaßlich Drogen und Medikamente von den Männern bekommen. 13 bis 18 Jahre sind sie alt, zumeist aus prekären Verhältnissen, oft mit zerrüttetem Elternhaus, nicht selten in Jugendhilfeeinrichtungen lebend.

Mehr als 20 Beschuldigte sitzen in diesem Zusammenhang bereits in Untersuchungshaft, manche wegen mutmaßlicher Drogendelikte, andere überdies wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten.

Drei Anklagen hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bislang an den Amtsgerichten Erlangen und Fürth erhoben, und eine am Landgericht in Nürnberg. Dort beginnt am Dienstag in Saal 627, unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, der erste Prozess, der auf der Arbeit der Ermittlungskommission „Kajal“ beruht. Kajal wegen der Kosmetika, mit denen sich die Männer, laut erster Polizeimitteilung im Mai dieses Jahres überwiegend „mit syrischer, pakistanischer und nordafrikanischer Herkunft“, die Gunst der Mädchen erschleichen wollten. Und das offenbar allzu oft schafften.

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16 Jahre alt sind die beiden betroffenen Mädchen in diesem ersten Prozess, 22 Jahre der Angeklagte. Wo sie den Mann kennengelernt haben, kommt im öffentlichen Teil der Verhandlung nicht zur Sprache. Eine von ihnen war laut Anklage aber die Freundin des Beschuldigten, als er ihr, wie Staatsanwalt Matthias Gäberlein verliest, im Frühling dieses Jahres in seiner Nürnberger Wohnung eine Ecstasy-Tablette gegeben haben soll.

Das andere Mädchen, ihre Schulfreundin, soll vom Angeklagten, ebenfalls bei ihm zu Hause, drei Tabletten des Medikaments Lyrica erhalten haben, das normalerweise Patienten mit Epilepsie und Angststörungen einnehmen und Medienberichten zufolge als Partydroge an Beliebtheit gewinnt. Das Medikament kann sedierend wirken.

Auf genau diese Wirkung hoffte der Angeklagte nach Ansicht von Staatsanwalt Gäberlein, als er dem Mädchen am 25. April, abermals in seiner Wohnung, zwei weitere der Tabletten gegeben und die 16-Jährige aufgefordert haben soll, diese zu schlucken, um sie „gefügig zu machen“ und ihre „Abwehrbereitschaft und -fähigkeit herabzusetzen“. Er werde sie nicht aus der Wohnung lassen, wenn sie das Mittel nicht einnehme, soll der Mann gedroht haben. Selbst nachdem das Mädchen seiner Forderung schließlich nachgekommen und in seiner „Abwehrfähigkeit deutlich eingeschränkt“ gewesen sei, habe es die „sexuellen Annäherungsversuche“ des Mannes weiterhin abgelehnt.

Dann soll er die Jugendliche vergewaltigt haben. Und verletzt. Von „schmerzhaften Hämatomen“ ist in der Anklage die Rede. Die seelischen Wunden finden darin keine Erwähnung. Das Mädchen sagt am Dienstag, wie in solchen Fällen üblich, vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Später berichtet die Mutter, ihrer Tochter gehe es „schlecht, wirklich schlecht“. Sie weine sehr viel.

Bereits zuvor lässt der Angeklagte, ein 22-jähriger Syrer, seinen Verteidiger die Vergewaltigungsvorwürfe bestreiten. Ja, in seiner Wohnung hätten sich Medikamente und Drogen befunden, und diese hätten sichtbar herumgelegen, „sodass er für diese Verstöße die Verantwortung übernimmt. Dafür möchte er sich entschuldigen, das tut ihm auch leid“, sagt der Verteidiger mit Blick auf die weniger gewichtigen Anklagepunkte: die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige, die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und den Besitz von Betäubungsmitteln. Eine Dolmetscherin übersetzt die Worte ins Arabische, der Angeklagte in Jogginganzug und Fußfesseln nickt.

Aus Angst und Scham: Betroffene selbst erstatten keine Anzeige

Die Medikamente und Drogen hätten sich dort gleichwohl nur befunden, weil ein Bekannter sie dort deponiert habe, der die Wohnung als Unterschlupf zum Drogenkonsum und Übernachten genutzt habe. Und von diesem Bekannten, der später im Prozess als Zeuge aussagen soll, habe er sich „bedroht gefühlt“. Wieso, bleibt zunächst ungeklärt.

Der Angeklagte lässt auch ausführen, wie vertraut das Verhältnis zu seinem mutmaßlichen Vergewaltigungsopfer gewesen sei, dass er das Mädchen in seinem Elternhaus in der Nähe von Nürnberg besucht und mit ihm geschlafen habe, dreimal wohl. Aber immer einvernehmlich. Und nicht an besagtem 25. April, lässt er erklären.

Das Mädchen sei zwar an dem Tag in seiner Wohnung gewesen und habe mit seinem Bekannten „konsumiert“. Er selbst habe aber weder ihr noch seiner angeblich ebenfalls anwesenden Freundin etwas gegeben. Es habe „schlicht und ergreifend dort gelegen. Sie haben es sich genommen“, sagt er. „An diesem Tag gab es keine Vergewaltigung“, widerspricht der Verteidiger dem schwersten Vorwurf der Anklage.

Wie das Gericht dies bewerten wird, wird auch von den Erkenntnissen der Polizei abhängen. In der kommenden Woche sollen Ermittler der Kommission „Kajal“ aussagen. Dann dürfte zur Sprache kommen, wie schwierig ihre Arbeit in dem Umfeld war und ist. „Als Grundproblematik stellt sich dar, dass die Betroffenen selbst keinerlei Anzeigen erstatten“, hieß es dazu im Juni in einer Antwort des bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Stefan Löw. Zu groß sind offenbar Angst und Scham, zu stark die Abhängigkeiten.

Die „Kajal“-Ermittler haben sich deshalb in den vergangenen Monaten nicht nur den mutmaßlichen Tätern zugewandt, sondern auch womöglich als Opfer infrage kommenden Mädchen. In Absprache mit den Jugendbehörden tue man alles, „um potenziell vulnerable Zielgruppen“ aufzuklären, sagte ein Polizeisprecher der SZ im September.

Vor allem rund um den Nelson-Mandela-Platz in Nürnberg sollen Männer Mädchen mit Geschenken und Drogen angelockt haben. Foto: Olaf Przybilla

Aber natürlich hat die Polizei auch die Innenstadtachse zwischen Hauptbahnhof und Plärrer, einem Verkehrsknotenpunkt, in den Blick genommen. Insbesondere am Nelson-Mandela-Platz südlich des Hauptbahnhofs lernten sich die Männer und die Mädchen anfangs kennen. Dort bildete sich nach Erkenntnissen der Polizei von Herbst 2023 an eine „offene und zunehmend aggressive Betäubungsmittelhändlerszene“.

Offenbar auch deshalb, weil Erwachsene seit der Teillegalisierung von Cannabis bis zu 25 Gramm mit sich tragen dürfen und es ihnen, wenn sie mit derlei Mengen unterwegs sind, schwieriger als vorher nachzuweisen ist, dass sie damit handeln.

Die Polizei hat deshalb rund um den Hauptbahnhof alles aufgeboten, was ihr möglich ist: Diensthundeführer, Unterstützungskommando, zivile Ermittler, Videoüberwachung. Gegen 24 beschuldigte Männer hatte die Polizei vor ihren Festnahmen bereits Platzverweise ausgesprochen, 13 von ihnen waren ihr bereits wegen mutmaßlicher Drogendelikte bekannt, bevor die Ermittlungskommission „Kajal“ ihre Arbeit aufgenommen hatte, wie aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage des Nürnberger SPD-Landtagsabgeordneten Arif Taşdelen hervorgeht. Inzwischen hat sich die Situation am Nelson-Mandela-Platz beruhigt. Die juristische Aufarbeitung dessen, was sich dort angebahnt hat, hat dagegen gerade erst begonnen.