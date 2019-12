Die Stadt Nürnberg ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Insbesondere das IT-System der städtischen Schulen sei vor einer Woche mit dem sogenannten Emotet-Virus infiziert worden, sagte Schulbürgermeister Klemens Gsell (CSU) am Donnerstag. Dabei hätten Unbekannte unzählige Emails mit vermeintlichen Adressen von Schulen an städtische Mitarbeiter verschickt. Daten von Schülern seien dabei nicht ausgespäht worden, da diese auf einem separaten Server gelagert seien, betonte Gsell. Auch der Unterricht in den Schulen sei durch den Hackerangriff nicht beeinträchtigt. In fünf Grund- und Mittelschulen hätten befallene Rechner isoliert und neu installiert werden müssen.