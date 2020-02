Laut Bundespolizei ist es am Nürnberger Hauptbahnhof in der Nacht auf Sonntag gleich zu mehreren Gewalttaten binnen weniger Stunden gekommen. Die geschädigten Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Zunächst hatten zwei Männer mit Fäusten aufeinander eingeschlagen, einer der beiden nutzte als Schlagwerkzeug auch eine Bierflasche, die glücklicherweise nicht zerbrach. Kurz nach Mitternacht versuchte dann ein anderer Mann, bei einer Kontrolle gegen den Kopf eines Beamten zu schlagen. Drei Stunden später gerieten in einer Disco im Bahnhof zwei Männer in Streit, der Ältere schlug dem Jüngeren mit der Faust derart ins Gesicht, dass dieser einen Zahn verlor. Um fünf Uhr versetzte ein Mann einem anderen einen Kopfstoß, dieser erlitt blutende Gesichtsverletzungen. Anderthalb Stunden später schlug zuletzt ein Mann einem anderen eine leere Bierflasche ins Gesicht, dieser erlitt eine blutende Wunde, die sich längs über eine Gesichtshälfte zog. Nach Polizeiangaben war der Schläger mit fast 1,8 Promille erheblich alkoholisiert.