Nürnberg Drei Frauen durch Stiche schwer verletzt

Innerhalb von knapp drei Stunden wurden in Nürnberg drei Frauen niedergestochen und dabei schwer verletzt.

Der Polizei zufolge könnte es sich dabei um den oder die selben Täter handeln, derzeit läuft die Fahndung.

Offenbar gibt es keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

Bei mehreren Attacken sind am Donnerstagabend in Nürnberg binnen weniger Stunden drei Frauen niedergestochen und schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, "dass es sich in allen drei Fällen um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte", teilte die Polizei mit. Die Beamten leiteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die Nürnberger Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Zunächst sei am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr eine 56-jährige Frau unvermittelt von einem entgegenkommenden Unbekannten in den Oberkörper gestochen worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der Täter sei geflüchtet. "Die schwer verletzte Frau musste nach notärztlicher Erstversorgung in einem Klinikum notoperiert werden", erklärte die Polizei.

Gegen 22.45 Uhr habe ein Unbekannter dann auf eine 26-Jährige eingestochen, die sich auf dem Heimweg befand. Kurz darauf sei eine 34-Jährige angegriffen worden. "Beide Frauen erlitten durch die Stiche lebensgefährliche Verletzungen, die im Krankenhaus notoperiert werden mussten", erklärte die Polizei. Auch am frühen Freitagmorgen seien sie weiterhin in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin.

Eine Polizeivertreterin sagte der Nachrichtenagentur AFP, es gebe derzeit "keinerlei Hinweise" auf einen terroristischen Hintergrund. Die Attacken ereigneten sich auf offener Straße im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Die drei Tatorte liegen nahe beieinander.

Die Polizei suchte unter anderem mit Polizeihunden und einem Hubschrauber nach dem Täter oder den Tätern. Mehrere Personen wurden überprüft. Es lagen zunächst unterschiedliche Täterbeschreibungen vor. Auch über die Bekleidung gab es voneinander abweichende Angaben. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.