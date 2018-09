11. September 2018, 18:56 Uhr Nürnberg Frau von Tram überfahren

Eine 50-Jährige ist in Nürnberg von einer Straßenbahn überfahren und getötet worden. Die Frau habe die Tram auf einem Fußgängerüberweg in der Nähe des Dokumentationszentrums des Reichsparteitagsgeländes vermutlich übersehen, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenprall wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Wiederbelebungsversuche des Notarztes blieben erfolglos.