5. März 2019, 18:30 Uhr Nürnberg Frau und Kinder starben an Rauchgasvergiftung

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Sandreuth, bei dem fünf Menschen starben, steht die Todesursache fest. Die 34-jährige Frau und ihre vier Kinder sind durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte sie am Samstag leblos aus dem Dachgeschoss des Hauses geborgen und nicht reanimieren können. Vier Familienangehörige hatten das brennende Haus noch verlassen können. Warum das Feuer in den frühen Morgenstunden ausgebrochen war, ist laut Polizei weiter unklar. Die zuständige Ermittlungskommission hat mögliche Zeugen, die den Brand gefilmt haben, aufgerufen, ihre Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. Sie untersucht auch, ob in dem Gebäude Rauchwarnmelder angebracht waren. Die Stadt hatte das Haus gemietet und der Großfamilie als Sozialunterkunft zur Verfügung gestellt.