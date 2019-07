29. Juli 2019, 18:45 Uhr Nürnberg Flughafen lahmgelegt

Der Fund eines Blindgängers im Oberen Wöhrder See östlich der Nürnberger Innenstadt hat am Montag auch Auswirkungen auf den Luftverkehr gehabt. Während der Entschärfung der Bombe, die um kurz vor 19 Uhr gelang, wurde der Flugbetrieb in Nürnberg aus Sicherheitsgründen kurzzeitig eingestellt. Auch auf der Bahnstrecke rechts der Pegnitz in Richtung Hersbruck standen die Züge vorübergehend still. Die Stadt hatte um 15 Uhr begonnen, die Gegend um den Fundort in der Nähe der viel befahrenen Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke zu evakuieren. Bis zu 2500 Anwohner in einem 500-Meter-Radius waren laut Stadt betroffen, unter anderem der Business Tower der Nürnberger Versicherungsgruppe. Der Stausee ist Teil der Pegnitz und wird für knapp 15 Millionen Euro naturnah umgestaltet. Dafür werden Tausende Kubikmeter Schlamm weggebaggert.