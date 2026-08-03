Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die auf einem Gelände von Siemens Energy in Nürnberg gefunden worden ist, ist entschärft worden. Rund 800 Mitarbeitende von Siemens Energy und 1200 Beschäftigte anderer Unternehmen mussten zuvor in Sicherheit gebracht werden, wie die Stadt Nürnberg mitteilte.

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Der Kampfmittelräumdienst hatte ein Evakuierungsgebiet von 400 Metern rund um den Fundort angeordnet. Bis zur Entschärfung war auch der Luftraum über Nürnberg gesperrt. Laut Stadt wog die Fliegerbombe 112 Kilogramm und enthielt 56 Kilogramm Sprengstoff.

Siemens Energy bestätigte, dass die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände an der Katzwanger Straße entdeckt wurde. Auf dem Gelände baut Siemens Energy riesige Transformatoren für Stromnetze. Der eintägige Produktionsausfall habe auf die Lieferfähigkeit keine Auswirkungen, sagte der Sprecher. „Da die Fertigung von Transformatoren über viele Monate bis hin zu mehr als einem Jahr dauert, können wir die Unterbrechung im Produktionsablauf problemlos kompensieren.“