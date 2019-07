29. Juli 2019, 15:46 Uhr Nürnberg Entschärfung von Fliegerbombe - Flughafen und Bahnstrecke betroffen

Nach dem Fund eines Bombenblindgängers am Wöhrder See kommt es in Nürnberg zu Verkehrsbehinderungen. Von einer Evakuierung sind 2500 Anwohner betroffen.

Von dem Fund eines Bombenblindgängers in einem See östlich der Nürnberger Innenstadt ist unter anderem auch der Luftverkehr betroffen. Während der Entschärfung müsse aus Sicherheitsgründen der Flugbetrieb auf dem Flughafen Nürnberg eingestellt werden, teilte die Stadt am Nachmittag per Twitter mit. Dadurch werde es auf dem Airport zu Einschränkungen kommen, ergänzte ein Flughafensprecher.

Wann genau mit der Entschärfung des Blindgängers begonnen wird und wie lange diese dauern wird, war zunächst unklar. Der beauftrage Sprengmeister sei "vor Ort" und habe festgelegt, dass die Entschärfung noch am Montag erfolgen soll, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Betroffen ist nach Stadtangaben auch der Bahnverkehr - allerdings nur auf der direkt am Wöhrder See gelegenen Strecke rechts der Pegnitz in Richtung Lauf und Hersbruck. Die S-Bahn-Strecke links der Pegnitz in Richtung Hersbruck und der IC-Fernverkehr nach München sei dagegen von der Sperrung nicht betroffen.

Arbeiter hatten am Mittag im Wöhrder See eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger befand sich 150 Meter östlich einer stark befahrenen Straßen- und Fußgängerbrücke. Zur Entschärfung der Bombe hat die Stadt auf Anraten des Sprengmeisters eine Evakuierungszone im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundstelle vorbereitet.

Dem Rathaus zufolge sollte ab 15.00 Uhr damit begonnen werden, die Gegend um den Fundort zu evakuieren. Davon betroffen sind demnach knapp 2500 Anwohner. Die Stadt hat eine Sonderseite eingerichtet, auf der sie über die Maßnahmen und die betroffenen Straßenzüge informiert.

Der Obere Wöhrder See, in dem die Bombe gefunden wurde, ist ein Stausee und Teil der Pegnitz. Er wird gerade für knapp 15 Millionen Euro naturnah umgestaltet. Dafür müssen schätzungsweise 150 000 Kubikmeter Schlamm weggebaggert werden, die sich im Laufe der Jahrzehnte abgelagert haben. Durch den Einbau mehrerer Inseln soll anschließend die Fließgeschwindigkeit und damit die Qualität des Wassers im See erhöht werden. Erst am Freitag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Startschuss für das Projekt gegeben.