18. Februar 2019, 20:14 Uhr Katastrophenfall in Nürnberg ausgerufen Weltkriegsbombe muss in der Nacht gesprengt werden

Zwischen Nürnberg und Fürth ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden, die nun gesprengt werden muss.

Insgesamt mussten der Feuerwehr zufolge rund 8000 Menschen die Sperrzone verlassen - darunter etwa 5000 Anwohner.

Betroffen sind Gebiete im Nürnberger Süden und im benachbarten Fürth.

Gegen halb acht Uhr abends haben die beiden Städte vorsorglich den Katastrophenfall ausgerufen, die Vorbereitungen für die Sprengung dauern nun etwa zwei Stunden.

Von Uwe Ritzer, Nürnberg

Die Städte Nürnberg und Fürth haben am Montagabend den Katastrophenfall ausgerufen. Grund ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten entdeckt wurde. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kann nicht entschärft, sondern muss im Lauf der Nacht kontrolliert zur Sprengung gebracht werden. Insgesamt 8000 Menschen mussten die Sperrzone verlassen, davon 5000 Anwohner. Eine Klinik im Umkreis der Fundstelle wurde bereits evakuiert. Eine innerstädtische Autobahn ist seit Stunden vollständig gesperrt.

"Die Situation ist hochbrisant", sagte am späten Nachmittag Horst Gillmeier, Sprecher der Nürnberger Berufsfeuerwehr. Schuld daran ist eine mögliche Beschädigung des chemischen Langzeitzünders. "Das bedeutet, wir haben ab jetzt Explosionsgefahr", so Gillmeier gegenüber Journalisten. Ursprünglich hatten die Bergungskräfte gehofft, mit Hilfe eines Spezialgerätes die Bombe vor Ort entschärfen zu können, was allerdings misslang.

Der Sprengkörper war am Vormittag bei Bauarbeiten in einem Industriegebiet im Nürnberger Stadtteil Höfen unmittelbar an der Stadtgrenze zu Fürth entdeckt worden. Die Polizei sperrte die Fundstelle weiträumig ab; im Lauf des Nachmittags wurden die angrenzenden Gebiete vollständig geräumt, darunter das Fürther Wohngebiet Kalbsiedlung. Die Betroffenen befinden sich in Turnhallen, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden.

Eine Klinik mit 70 Patienten wurde ebenfalls vollständig geräumt. Die Kranken, darunter auch Intensivpatienten, wurden in Hospitäler der Region verteilt. Auch zahlreiche Straßen, darunter die Südwesttangente, eine wichtige innerstädtische Autobahn, und der Rhein-Main-Donau-Kanal wurden gesperrt. Im Berufsverkehr bildeten sich lange Staus auf den Straßen im weiten Umkreis der Fundstelle. Der Luftverkehr über Nürnberg ist zum Teil eingeschränkt. Polizei, Rettungsdienste und technische Hilfsorganisationen sind mit etwa 1000 Helfern vor Ort.

Nachdem sich die Sprengmeister außer Stande sahen, die Bombe vor Ort zu entschärfen, riefen die Städte Nürnberg und Fürth gegen 19.30 Uhr den Katastrophenfall aus. Damit sind alle Rettungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Nun planen die Experten eine kontrollierte Sprengung der Fliegerbombe. Als hinderlich erweist sich dabei die "Pyramide", ein großes Hotelgebäude, dessen Fensterfronten bei einer Detonation zu bersten drohen.

Momentan werden Entlastungsgräben gezogen, Strohballen, Wassersäcke und Container herangeschafft, welche die Druckwelle von der Pyramide fernhalten und das Glasbauwerk schützen sollen.