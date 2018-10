23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Nürnberg Erstes Blindenmobil in Bayern

Blinden und Sehbehinderten steht ab Mittwoch in Nürnberg und Fürth ein kostenloser Fahr- und Begleitdienst zur Verfügung. Das erste sogenannte Blindenmobil bayernweit soll bei Behördengängen, Bankterminen und Arztbesuchen zum Einsatz kommen. Der Fahrer werde auch beim Ausfüllen von Formularen und Zurechtfinden in den oft fremden Gebäuden helfen, erklärte die Gemeinschaft Deutscher Blindenfreunde, die den Service ins Leben gerufen hat. Das Blindenmobil kann telefonisch reserviert werden und ist von Montag bis Freitag verfügbar. Die Hilfe gibt es bisher in neun anderen Städten in Deutschland - darunter Berlin, Köln und Hamburg.