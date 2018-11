1. November 2018, 18:58 Uhr Nürnberg Erfinder-Messe gestartet

Nürnberg - Ein programmiertes Bobby-Car, das sonntags selbständig Semmeln beim Bäcker abholt, oder andere hochtechnische Neuerungen: In Nürnberg ist am Donnerstag die viertägige Erfindermesser Iena gestartet. An den ersten beiden Tagen ist die Ausstellung mit etwa 800 Erfindungen lediglich für Fachbesucher wie Investoren oder Vertreter aus Handel und Industrie geöffnet. Die Iena feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen. Im Laufe der Jahre wurden laut Veranstalter auf der internationalen Fachmesse "Ideen - Erfindungen - Neuheiten" rund 30 000 Erfindungen gezeigt. Partnerland ist dieses Mal Iran, aus dem vor allem viele Neuheiten für die Medizin kämen, hieß es.