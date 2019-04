9. April 2019, 19:01 Uhr Nürnberg Ehrlicher Finder

5000 Euro hat ein Mann am Augsburger Bahnhof gefunden und der Polizei übergeben. Als er in Nürnberg aus dem Zug stieg, habe er die Geldscheine der Bundespolizei noch am Bahnhof übergeben, teilte diese am Dienstag mit. Wenig später meldete sich ein 71-Jähriger bei der Polizei in Augsburg und gab an, das Geld verloren zu haben. Sein Sohn holte die Scheine daraufhin in Nürnberg ab. Ob der Mann freiwillig einen Finderlohn abgab, konnte die Polizei nicht sagen. Laut Gesetz hat der Finder aber einen Anspruch auf drei Prozent des Wertes, in diesem Fall also 150 Euro.