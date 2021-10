Prozess in Nürnberg

Von Clara Lipkowski, Nürnberg

Noch vor der eigentlichen Verhandlung wird es plötzlich unruhig. Fotos aus dem Gerichtssaal sind nach außen gedrungen und in einem Livestream hochgeladen worden. Dabei hatte die Richterin vorab strikt verhängt: keine Aufnahmen, weder Ton noch Bild. Nur für wenige Minuten darf die zugelassene Presse filmen und fotografieren. "Bitte die Schuhe hoch", sagt ein Polizist zu einem Zuschauer, kontrolliert ihn. "Wir haben nichts gemacht", raunt es da aus der Gruppe, mit der er im Saal ist. Kurz darauf geht die Verhandlung doch los, Fehlalarm. Offenbar sind Pressebilder in Sekundenschnelle zweckentfremdet worden - von jenen Menschen, die den Angeklagten sowieso hassen.

Die Stimmung ist angespannt am Donnerstagmorgen am Oberlandesgericht Nürnberg. Der "Drachenlord" steht vor Gericht. Ein umstrittener Internetstar aus Mittelfranken, Influencer, wie er sagt, der seit etwa zehn Jahren provoziert, polarisiert, Menschen im Netz unterhält und die Polizei und seinen ganzen Heimatort Altschauerberg im fränkischen Emskirchen auf Trab hält.

Nicht, dass das ein großer Prozess wäre. Im Gegenteil, Rainer Winkler, 32, steht wegen Beleidigung und Körperverletzung vor Gericht, zwei Tage sind dafür angesetzt. Üblicherweise hätte das Amtsgericht Neustadt an der Aisch den Fall einfach bei sich im Ort abgehandelt. Doch weil Winkler mit etwa 155 000 Abonnentinnen und Abonnenten, die ihm überwiegend alles andere als wohlgesonnen sind, eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, ist das Verfahren aus Sicherheitsgründen nach Nürnberg verlegt worden. Großer Saal, mehr Platz für die Presse und das Publikum. Ein Dutzend sogenannte "Hater" dürfen rein, wegen Corona gibt es nach wie vor strenge Vorgaben, doch draußen sammeln sich etwa 50 weitere Anti-Fans. Sie sind teils aus der Gegend und teils angeblich von weit her per Zug angereist.

Der Drachenlord lädt seit etwa zehn Jahren Videos im Internet hoch, darin spricht er über alles mögliche, über silberfarbenes Haargel, auch mal politische Ereignisse, lässt sich über Sexualpraktiken aus. Er pöbelt, provoziert, teils frauenfeindlich, auch mal antisemitisch. Er polarisiert so sehr, dass sich eine ganze Gemeinschaft aus vorwiegend jungen Leuten formiert hat, die hassen, was er tut, und ihn seit Jahren nicht nur im Netz verfolgen, sondern auch zu ihm nach Hause fahren, ihn am Gartenzaun zur Rede stellen wollen aber auch provozieren, seit er 2014 bei einem Wutausbruch seine Adresse ins Netz getönt hat.

Im Prozess in Nürnberg geht es um sieben Anklagen, die sich seit 2019 angesammelt haben, Beleidigungen und Verleumdung, auch von Polizeikräften, Körpverletzung, teils vorsätzlich. Alles geschah während solcher "Besuche". Dabei steht der Youtuber Winkler schon unter Bewährung. Ebenfalls 2019 war er bereits verurteilt worden, zu sieben Monaten Haft auf Bewährung mit der eindringlichen Ansage der Richterin, er möge seine Internetaktivität überdenken oder wegziehen, damit die nahezu täglichen Polizeieinsätze ein Ende haben.

Mit der Taschenlampe geschlagen, in den Schwitzkasten genommen

Umso mehr lässt zu Beginn der Verhandlung ein Wort von Winkler aufhorchen: "Noch". Er wohne "noch" in Altschauerberg, sagt er als die Richterin die Personalien feststellt. Später lässt er über seinen Pflichtverteidiger ausführen, dass er sein Elternhaus verkauft habe und im Januar 2022 räume müsse, aber beabsichtige, schon vorher auszuziehen. Ob das das Ende der Internetkarriere des "Drachenlords" ist? Das bezweifelt die Staatsanwältin. "Es gibt nicht nur den Tatort Altschauerberg, sondern auch den Tatort Internet", sagt sie. Zu einer Verständigung zwischen Winkler und der Staatsanwaltschaft vor Beginn der Hauptverhandlung kommt es nicht.

Es werden mehrere Zeugen zu den Zusammenstößen in Altschauerberg gehört, einer hat demnach von Winkler eine Taschenlampe gegen den Kopf bekommen, auf einen anderen soll Winkler einen Ziegelstein geworfen haben. Winkler lässt die Taten über seinen Pflichtverteidiger einräumen. Auch Beleidigungen gegenüber Polizeibeamte gesteht er ein. Manchmal sei Winkler "über Ziel hinaus geschossen", sagt sein Verteidiger.

Der Prozess wird am Nachmittag weitergeführt, am kommenden Donnerstag wird ein Urteil erwartet.