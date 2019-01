28. Januar 2019, 18:47 Uhr Nürnberg Bayerns Kulturschaffende gegen Rassismus

Bayerische Kunst- und Kultureinrichtungen wollen sich am Freitag dem deutschlandweiten Bündnis "Die Vielen e.V." anschließen und eine bayerische Erklärung verabschieden. Sie soll am Freitag in Nürnberg vorgestellt und unterzeichnet werden, teilte das Theater Regensburg am Montag mit. In der Erklärung heißt es, dass die Kulturschaffenden sich mit denjenigen solidarisieren wollen, die von rechter Hetze an den gesellschaftlichen Rand gedrängt würden. "Als Kulturschaffende stehen wir nicht über den Dingen, sondern auf einem Boden, von dem aus die größten Staatsverbrechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden", heißt es in der Erklärung. Die Unterzeichner, darunter Nürnbergs Staatsintendant Jens-Daniel Herzog, würden sich darin zur gesellschaftlichen Vielfalt bekennen und wollen diese in ihren Institutionen auch leben.