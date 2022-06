In Nürnberg verwahrlost ein Stück deutscher Geschichte

Die unter den Gleisen am ehemaligen Bahnhof Märzfeld verlaufenden Tunnel - eine wichtige Fuß- und Radwegeverbindung in Nürnberg - zeigen den Verfall des Geländes anschaulich.

Erst nutzten die Nazis den "Bahnhof Märzfeld" als Willkommensort für NS-Treffen, dann organisierten sie von dort ihren Terror an Juden. Dass der Ort seit Jahren verfällt, nennen sie in der Stadt eine "Katastrophe".

Von Olaf Przybilla, Nürnberg

Siegfried Kett lebt in Nürnberg-Langwasser, wenn er in die Innenstadt radelt, kommt er unwillkürlich durch die Unterführung des ehemaligen Bahnhofs Märzfeld. Der 83-Jährige war mal Leiter des Bildungszentrums in Nürnberg, er weiß seine Worte zu setzen, zu Zuspitzungen neigt er nicht. Der Zustand des historischen Bahnhofs, dieses für die deutsche Geschichte exemplarischen Ortes? "Mies", sagt Kett, "ein unwürdiger Zustand, städtebaulich eine Katastrophe."