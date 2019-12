Ein 28-jähriger Autodieb wäre in Mittelfranken fast davongekommen, hätte er nicht einen Wagen an einer roten Ampel übersehen. Der Obdachlose habe zunächst mit einem Unbekannten ein mit steckendem Schlüssel und laufendem Motor abgestelltes Auto gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem er am späten Montagabend in Nürnberg noch erfolgreich flüchten konnte, wurde der 28-Jährige demnach am nächsten Tag nach einem Auffahrunfall an einer roten Ampel in Schwabach festgenommen - ohne Führerschein und mit zwei Promille. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 2000 Euro.