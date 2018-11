16. November 2018, 18:44 Uhr Nürnberg Außendienstler sollen Polizei unterstützen

Rücksichtslose Hundehalter, Radler in Fußgängerzonen: Zehn uniformierte städtische Mitarbeiter unterstützen künftig die Polizei in Nürnberg im Kampf gegen rüpelhaftes Verhalten. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, sollen die Kollegen des neuen kommunalen Außendienstes, die Buß- und Verwarnungsgelder verhängen dürfen, ein Auge auf Ordnungswidrigkeiten haben.