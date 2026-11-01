Zu Beginn war bei den Jugendprotesten in Bayern alles friedlich. Doch dann wurden Pyrotechnik, Steine und Flaschen aus der Menge in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Während es in München weitgehend friedlich blieb, meldete die Polizei in Nürnberg einen Verletzten, möglicherweise durch einen Böllerwurf.

Zudem mischte sich dort unter die rund 2000 Demonstrierenden eine Gruppe von Personen, die von der Polizei als gewaltbereit eingestuft wurde. Rund 100 Personen seien vorübergehend festgesetzt worden.

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Nach dem Ende der Demonstration habe dieser Block den Aufzug fortsetzen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei in Nürnberg. Nach vergeblichen Aufforderungen bildeten die Einsatzkräfte eine Polizeikette, um die Gruppe aufzuhalten. Dabei habe man unmittelbaren Zwang anwenden müssen. Auch die Reiterstaffel war beteiligt.

Am frühen Abend meldete die Polizei, man habe rund 60 Personen vor Ort vorläufig festgesetzt, später kamen an anderer Stelle noch 40 weitere hinzu. Die Einsatzkräfte seien aus diesen beiden Gruppen heraus mit Flaschen beworfen worden. Mit Hilfe dieser Maßnahme will die Polizei unter anderem die Identität der Beteiligten feststellen und prüfen, ob sie Straftaten begangen haben. Einige Personen würden vielleicht auch in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen zu verhindern.

Zu der Jugenddemo in Augsburg hatten sich laut Polizei rund 800 Menschen friedlich versammelt, deutlich weniger waren in Regensburg und Rosenheim dabei. Auch hier wurden zunächst keine besonderen Vorkommnisse bekannt.