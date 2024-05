Von Max Weinhold, Nürnberg

Es ist immer wieder diese eine Frage, die Gregor Zaar stellt. Der Vorsitzende Richter im Prozess um den mutmaßlichen Mord an der seit 17 Monaten vermissten Alexandra R. will wissen: Können Sie sich vorstellen, dass die hochschwangere Frau freiwillig verschwunden ist? Und es ist immer dieselbe Antwort, die er erhält: Nein, auf keinen Fall, niemals hätte sie ihre Pflegetochter zurückgelassen. So haben das ihr Lebensgefährte gesagt, der leibliche Vater des Kindes, eine Mitarbeiterin des Jugendamtes, weitere Bekannte. Einhellig.