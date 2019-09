Ämter ziehen in Quelle-Areal

Nach jahrelangem Leerstand soll auf das ehemalige Quelle-Gelände im Norden Nürnbergs wieder Leben einziehen. Einem Beschluss des Stadtrats zufolge wird die Stadt einen Großteil der Flächen von Europas einst größtem Versandhändler anmieten und darin ein Ämterzentrum errichten. Auf rund 40 000 Quadratmetern sollen das Jugendamt, das Sozialamt, die Ausländerbehörde und die IT-Serviceeinheit der Stadtverwaltung einziehen, sagte Stadtkämmerer Harald Riedel am Donnerstag. Das Quelle-Areal soll dafür durch einen Immobilienentwickler bis 2024 umgebaut werden. Mit seiner Nutzfläche von 250 000 Quadratmetern ist der unter Denkmalschutz stehende Klinkerbau nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof die derzeit zweitgrößte leer stehende Immobilie Deutschlands. Der Bauträger will 700 Millionen Euro investieren und den alten Quelle-Komplex unter dem neuen Namen "The Q" zu einer gemischt genutzten Immobilie mit 1000 neuen Wohnungen sowie Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Büros umgestalten.