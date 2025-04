Von Uwe Ritzer und Roman Deininger, Nürnberg

Große Überraschung im Koalitionsvertrag: Das bereits länger geplante Dokumentationszentrum, in dem die rechtsextremistische Mordserie des Nationalsozialisten Untergrund (NSU) aufgearbeitet werden soll, wird nicht in Berlin, sondern in Nürnberg errichtet. Darauf haben sich die Verhandler von CDU/CSU und SPD auf den letzten Metern geeinigt. Nürnbergs Kulturreferentin Julia Lehner, die selbst in Berlin mitverhandelt hat, bestätigte dies auf SZ-Anfrage. „Ich freue mich sehr über diese Entscheidung, denn ein NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg passt zu unserem Anspruch, nicht nur die NS-Vergangenheit, sondern auch aktuelle Themen in diesem Zusammenhang aufzuarbeiten.“