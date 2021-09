Interview von Clara Lipkowski

Es ist acht Uhr morgens in Chatham, New Jersey; William Freund, 94 Jahre alt, loggt sich daheim in seinem Haus in den Zoom-Call ein und will gleich loslegen, es sei ja nicht früh, sagt er, er sei ein Morgenmensch. Im Gespräch wechselt der gebürtige Nürnberger dann spielend zwischen Englisch und Deutsch. Er hat viel zu erzählen. Mit elf Jahren floh er mit seiner jüdischen Familie aus Nürnberg vor den Nazis nach New York City. 84 Jahre später sind seine Erinnerungen noch da, wie die Nazis in die Stadt kamen und das Leben für Juden in Nürnberg immer bedrohlicher wurde.