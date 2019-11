Die Arbeitslosigkeit im Freistaat ist im November auf niedrigem Niveau verharrt. 199 150 Menschen waren zuletzt arbeitslos gemeldet, das waren 1366 Personen weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote blieb bei 2,7 Prozent. Das gab die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur am Freitag bekannt. Gleichzeitig sank die Arbeitskräftenachfrage in einigen Branchen weiter, so in der Arbeitnehmerüberlassung, im Handel und im verarbeitenden Gewerbe. Weil der Wirtschaftsabschwung erst zur zweiten Jahreshälfte einsetze, erwartet Arbeitsministerin Kerstin Schreyer (CSU) für das Gesamtjahr 2019 eine Quote von 2,8 Prozent - das wäre trotz der derzeit negativen Entwicklung "der niedrigste Wert seit über 40 Jahren".