Die Glocken der berühmtesten Kathedrale Frankreichs erklingen am Samstag erstmals seit dem Brand von 2019 wieder – dank Handwerkskunst aus Niederbayern. Ein Gespräch mit Martin Wensauer, in dessen Schmiede neue Klöppel für Notre-Dame gefertigt wurden.

Interview von Klaus Kloiber

Sie bringen die Glocken auf einem Turm in Chile zum Klingen, in einem Washingtoner Kriegerdenkmal, in Hongkong, der Münchner Frauenkirche und in Paris: Klöppel aus dem Rottaler Hammerwerk im niederbayerischen Anzenkirchen. Martin Wensauer ist Geschäftsführer des 1863 gegründeten Familienbetriebs und spricht im Interview über die Faszination des Schmiedens. Und warum er keinen Unterschied zwischen Notre-Dame und einer x-beliebigen Stadtkirche macht.